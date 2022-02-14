Москва, 14 февраля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В конце нынешней рабочей недели погода в европейской части России будет определять климатический ход на 50 дней. Об этом 14 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Оттепель

«Ночные температуры в центре Европейской России будут −2…−7 градусов, дневные +1…+3 градусов. В ночь на среду будет до — 8 градусов. С понедельника по среду температура будет на 6−7 градусов выше нормы», — приводит его слова РИА Новости.

При этом синоптик уточнил, что такая погода еще будет соответствовать значениям марта, а с 18 февраля в европейскую часть РФ придет «уверенно апрельская погода», при которой температура воздуха будет превышать климатическую норму на 11 градусов.

«Это даже будет соответствовать второй декаде апреля. Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до +5 градусов», — пояснил Вильфанд.

Также он отметил, что такой характер погоды будет обусловлен теплыми, южными воздушными массами и добавил, что наибольшие температурные аномалии ожидаются в центре, северной и северо-западной части указанного региона, а на юге они будут составлять 3−4 градуса.

При этом синоптик указал, что до 18 февраля не прогнозируется существенных осадков и высота снежного покрова снизится, однако 18 и 19 февраля снова ожидаются осадки.

«Осадки будут преимущественно в виде дождя и мокрого снега… Температура апрельская, но это еще не весна. Какая же весна, если столько снега», — добавил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха на семь-восемь градусов выше климатической нормы при отсутствии осадков и приятных сюрпризах в виде «солнечных валентинок» ожидает на предстоящей неделе жителей Москвы.