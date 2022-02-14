Самара, 14 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Кровля здания около торгового центра «Мягкофф» обрушилась в Самаре. Об этом 14 февраля сообщает ГТРК «Самара».

Пресс-служба СУ СКР по Тульской области Повреждённый ангар

По информации журналистов, здание расположено на пересечении улиц Гаражной и Революционной, оно использовалось как складской ангар.

Некоторые СМИ сообщают, что здание не эксплуатировалось, пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с Самаре обрушилась кирпичная кладка стены дома.