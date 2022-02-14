Владивосток, , 08:27 — REGNUM Власти Приморья сформировали ключевые направления промышленной политики до 2025 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе правительства края.

Город Арсеньев Приморского края Алексей Суконкин © ИА REGNUM

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Среди приоритетов выделили реализацию стратегии цифрового развития промышленности Приморья, поддержку ключевых инвестиционных проектов — Находкинский завод минеральных удобрений, Приморский металлургический завод, проекты резидентов ТОР.

Планируется в Арсеньеве на базе авиационной компании «Прогресс» создать промышленный кластер по производству беспилотных летательных аппаратов, в Лесозаводске — кластер по производству мебели и тканей, на юге Приморья — объединить в кластер судостроительные и судоремонтные предприятия.

Также в планах разработка новых мер поддержки развития промышленности, включая поддержку предприятий по производству медицинских и лекарственных препаратов, а также на закупку горной техники, покрытие расходов на внедрение энергосберегающих технологий.

Еще одно важное стратегическое направление связано с индустриальным развитием северного Приморья. Предполагается строительство и модернизация железнодорожных путей, портовой инфраструктуры для создания дополнительного прямого логистического канала от Транссиба до выхода на Севморпуть. Это создаст дополнительные возможности для доставки контейнеров и сыпучих грузов к местам перевалки и отправки морским транспортом.

Речь идет о проекте строительства гидротехнических сооружений в поселках Ольга и Рудная Пристань, что позволит разгрузить порты юга Приморья и создаст условия для развития промышленности в северных районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, фабрику по производству косметических средств и текстильной продукции для туристической отрасли могут построить в Башкирии.