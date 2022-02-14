Джакарта, 14 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Совет ООН по правам человека обратился к правительству Индонезии с просьбой предоставить данные и разъяснения в отношении утверждений о насильственных исчезновениях, чрезмерном применении силы и пытках в Папуа и Западном Папуа в период 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

В письме правительство Индонезии попросили предоставить данные, информацию и разъяснения по 11 пунктам, о количестве погибших, в том числе мирных жителей, столкновениях сепаратистов с военными, арестах коренных жителей, а также разъяснения по ограничению доступа для совета ООН по правам человека и международного Красного Креста.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 человек погибли после того, как их унесло в море в Индонезии.