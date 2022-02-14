Москва, 14 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Рубль 11 февраля пережил обвал. Доллар по итогам торгов на Московской бирже вырос к рублю на целых 2 рубля 18 копеек (+2,9%) до 77,18 руб., а евро подросло на 1 руб. 78 коп. (+2,07%) до 87,54 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

ИА REGNUM Доллар

На курс рубля повлиял целый ряд неблагоприятных факторов, самым неблагоприятным из которых стала новость о том, что ФРС США проведёт 14 февраля, закрытое заседание, повестка дня которого пока держится в секрете.

Вероятно, мировые финансовые рынки испугались, что на этом внеплановом заседании Федрезерв может ещё до марта начать повышение процентных ставок.

Другим фактором падения курса рубля к мировым резервным валютам могли стать распространённые некоторыми западными СМИ слухов о том, что Россия на текущей недели готовит «вторжение» в Украину,.

В эти сказки не поверил даже президент Украины Владимир Зеленский, но валютный рынок, видимо, поверил и начал уходить из рублей в доллары и евро.

Банк России на заседании 11 февраля принял ожидаемое решение повысить ключевую ставку на процентный пункт до 9,5%.

Это решение, несмотря на его огромную важность для экономики страны, не было оценено по заслугам валютными трейдерами, которые продолжали бегство из рубля.

Сегодня, 14 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на на 07:49 по мск, курс доллара повысился на 51 копейку — до 77,68 рубля, курс евро — на 63 копейки, до 88,16 рубля.

На сегодняшний день курс доллара к рублю ожидается в е коридоре 76−77 руб., а курс евро — в диапазоне 85,00 — 87,80 руб.

Читайте также: Рубль сдержанно отреагировал на повышение ставки ЦБ РФ