Пекин, 14 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) не считает Олимпийский комитет России (ОКР) виновным в ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом 14 февраля заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

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«Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство», — сказал Адамс.

По его словам, МОК рассмотрит все факты по этому делу и примет решение.

13 февраля прошло онлайн-заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой. Фигуристка дала показания по видеосвязи.