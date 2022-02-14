Южно-Сахалинск, 14 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. По информации противолавинного центра Сахалинского УГМС, в Холмском районе прогнозируется сильная лавинная опасность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Управлении МЧС.

Wpapers.ru Снежная лавина

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В селе Чехов прогнозируется сход лавин 15 и 16 февраля.

На остальной территории островного региона нелавиноопасно — прогнозируются сходы одиночных лавин.

Спасатели напомнили населению Сахалина правила безопасности при попадании под снежную лавину.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине утром 14 февраля на автодорогу Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск сошла снежная лавина.