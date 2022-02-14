Челябинск, 14 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Челябинске местные жители зарабатывают на стоянии за других людей в очередях. Один из них оценил свою услугу в 1000 рублей в час, объявление размещено на одном из интернет-порталов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь

Как следует из текста, гражданин предлагает отстоять очередь в любое учреждение и тем самым сэкономить гражданам «время, нервы и здоровье». По данным 74.ru, услуга пользуется спросом.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за очередной волны пандемии коронавируса в поликлиниках возникли большие очереди. Порой граждане вынуждены были ждать приёма на улице.