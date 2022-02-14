Штат Калифорния, США, 14 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Канадский режиссёр и продюсер Айван Райтман, широко известный по работам над такими фильмами, как «Охотники за привидениями» и «Близнецы», скончался на 76-м году жизни в США. Об этом 14 февраля сообщило агентство The Associated Press.

Охотники за привидениями [Цитата из х∕ф «Охотники за привидениями». Реж. Айван Райтман. 1984. США

Согласно информации, полученной от семьи режиссёра, Райтман скончался в ночь на 13 февраля в своём доме в Калифонии. Причина смерти не уточняется.

Райтман родился в 1946 году в чешском городе Комарно. В 1950 году его семья эмигрировала в Канаду. Райтман стал режиссёром и продюссером более 40 киноработ, многие из которых стали культовыми после выхода на экран. В частности, он был режиссёром и продюсером фильма «Охотники за привидениями» первой и второй частей (Ghostbusters, 1984; Ghostbusters-2, 1989), «Близнецы» (Twins, 1988), «Детсадовский полицейский» (Kindergarten Cop, 1990) и многих других.