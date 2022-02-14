14 февраля 2022 | Время чтения 6 мин

Соцсети всколыхнулись и забурлили возмущением по поводу того, что собак становится все больше и больше. Закон в Оренбуржье не работает. В Оренбурге в районе школы стая собак сильно покусала 13-летнюю девочку.

Наталья Хомутова, , 08:34 — REGNUM В Оренбурге 12 февраля в районе школы № 56 стая собак напала на 13-летнего ребенка. О происшествии в директ Instagram-аккаунта vestiorenburg написала мать школьницы.

Стая собак Пресс-служба администрации Оренбурга

«Дочь пошла в магазин, возле мусорной площадки увидела стаю бродячих собак, решила обойти стороной. Но за ней увязалась одна собака, стала гавкать, тем самым привлекла внимание стаи псов. Порядка десяти крупных собак набросились на дочку, покусали руки, ноги, особенно пострадала спина. Девочка сообразила, что нужно лежать лицом в снег, чтобы псы не повредили его. Жизнь моей дочери спасла куртка, летом страшно и представить, что было бы. Нападение собак длилось около пяти минут. Дочка кричала, просила о помощи. Но никто из прохожих не помог. В травмпункте нам сказали, что мы уже третьи пострадавшие от клыков бродячих животных в районе школы №56 за сегодняшний день», — сказала женщина.

Случай вызвал широкий резонанс. Люди не скупятся комментариями. Среди них практически не слышно голосов зоозащитников. Агрессия собак порождает ответную реакцию. Народ требует вернуться к отстрелу собак, аргументируя тем, что численность животных надо регулировать, а закон об отлове бездомных собак называют людоедским.

На сообщение о нападении агрессивных собак на ребенка оперативно откликнулось СУ СКР по Оренбургской области. В соцсети ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга. В нарушение положений федерального и регионального законодательства должностные лица УЖКХ не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных, несмотря на складывающуюся неблагоприятную обстановку на территории города. В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств данной проблемы, причин и условий, приведших к ее возникновению, а также даче юридической оценке действиям (бездействию) должностных лиц.

Однако это заявление вызвало встречный вопрос у пользователя соцсети: «А вот реально довести дело до конца? Вы возбуждаете, а ответственность так никто и не несёт! Это же не первый случай уже! Что-то я пока не слышал ни об одном чиновнике, понёсшем за это наказание… Дальше возбуждения дело, к сожалению, не идёт! В очередной раз в лучшем случае администрация отделается штрафом или сходят к девочке и купят курточку».

В следственном управлении, в свою очередь, подчеркнули, что в рамках расследования уголовных дел о нападении безнадзорных животных на людей детально исследуются действия ответственных за недопущение подобных случаев должностных лиц в разрезе требований законодательства. Практика, сформированная в рамках расследования уголовных дел, аккумулируется и зачастую служит поводом для инициирования законодательных инициатив либо направления установленной информации в компетентные органы, которые инициируют работу в пределах компетенции. Обвинение, в свою очередь, в рамках следствия предъявляется лицу лишь в случае получения достаточных доказательств, отвечающих необходимым критериям.

При таком резонансе после нападения собаки на школьницу чиновники мэрии засуетились. В официальном телеграм-канале заявлено, что безнадзорные собаки в районе школы №56 Оренбурга отловлены. Специалисты подрядной организации АНО «Мы нашли вам друга» забрали три особи, одна из них была агрессивна.

«Нападение на детей собак — случай вопиющий и недопустимый. К сожалению, сегодня нет действенных механизмов по изъятию безнадзорных животных с улиц. Даже после отлова, стерилизации и чипирования собаки по действующему законодательству должны быть возвращены в прежнюю среду обитания. И вновь могут вести себя агрессивно. Собаки могут защищать потомство, территорию, которую считают своей. Подкармливание, которое некоторые горожане делают регулярно, провоцирует животных защищать ту зону, где они обитают. Муниципалитет не имеет рычагов изменения ситуации», — сказал и. о. начальника УЖКХ города Анатолий Байкаров.

Он акцентировал внимание на том, что в рамках полномочий возможны лишь отлов и чипирование собак с последующим выпуском их обратно в город. В случае агрессивного поведения собаки, ее болезни бешенством она может быть усыплена. Заключение дают ветеринарные врачи.

Анжелика Линькова Deti.gov.ru

Оренбургский детский омбудсмен Анжелика Линькова в Instagram-акаунте сообщила, что готовит обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка для обсуждения вопроса о решении проблемы бродячих животных на федеральном уровне. В планах провести совещание с привлечением заинтересованных ведомств для разработки действий на региональном уровне в условии нынешнего законодательства. Решение проблемы требует системного подхода, действий в разных направлениях.

По мнению омбудсмена, комплекс мер должен включать в себя выстраивание государственно-партнерской модели отношений при создании приютов; разработку закона, ужесточающего ответственность владельцев животных, которым уже занимаются на федеральном уровне по инициативе главы СК РФ; отстрел собак там, где это необходимо; пересмотр самого подхода к проблеме. Для того чтобы жить в цивилизованном обществе, в безопасности растить детей, которые, кроме прочего, должны быть ограждены от наблюдения жестокого обращения с животными, иметь возможность наслаждаться общением со своими питомцами, не подвергая окружающих риску, необходимо соблюдать правила.

«На мой взгляд, общество само себя загнало в тупик двойными стандартами и размытыми приоритетами», — считает Линькова.

Пользователи соцсетей бурно обсуждают происшествие в Оренбурге, сочувствуют ребенку и говорят, что закон «людоедский». Его надо менять или отменять.

«Ужасные законы, которые не могут защитить детей. Даже взрослым страшно, что уже говорить про деток», — оставил комментарий один из подписчиков в Instagram.

Пользователи интернета делают неутешительные прогнозы о том, что бродячие собаки должны загрызть множество людей, и только тогда Госдума одумается. В качестве примера приводят смерть женщины в Ярославской области. Агрессивные животные растерзали горожанку.

«Так будет до момента утилизации. Вариантов нет. Отлов — стерилизация — вакцинация ожидаемо провалилась. Итог — заживо загрызенные дети, грязные города и плотно набитые карманы тех, кому выгодно. Пора разрешить эвтаназию, дальше так жить нельзя», — делает вывод подписчик.

«Людоедский закон», — вторит другой комментатор.

«Я за отстрел бродячих бездомных собак, в этом году уже два раза отбивалась, сколько же можно? Скоро весна, и они расплодятся, и так невозможно по городу спокойно ходить, а как детей отпускать? Необходимо вернуть закон об отстреле бродячих собак», — сказала еще один комментатор.

В соцсетях подчеркивают, что принятый закон не решает проблемы бродячих собак. Их стерилизуют, чипируют и возвращают в те места, откуда взяли. Однако люди продолжают выбрасывать собак на улицу. Они плодятся. Конца и края проблеме не видно.

«Увы, выкинули собак или сами наплодились — уже не суть важно, потому что их стало очень много. Есть люди, что выкидывали собак, и некоторые будут делать это и дальше — таков мир. Но вы можете себе представить сколько будет собак через два-три года при таких «гуманных» законах, если их не отстреливать? Это все печально, но выхода тут нет. Выкидывать всё равно будут. Так еще и эти наплодят. Это будет караул. Я за отстрел или более гуманное усыпление (укол), чтоб животное не мучилось и ему не было больно. Люблю собак, но на привязи!» — выразила мнение пользователь соцсети.

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