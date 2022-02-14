Абакан, , 07:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 945 носителей коронавируса, выздоровели 1080 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала 2022 года в регионе подтверждено 18 950 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за неделю составил 1,0 (за четыре дня — 0,9).

Амбулаторно в настоящее время лечатся 13 738 (-545) жителей Хакасии с диагнозом «коронавирусная инфекция». В стационарах находятся 1069 (+54) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Хакасии был подтверждён 891 случай заражения коронавирусом, выздоровели 503 человека.

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