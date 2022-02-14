Тбилиси, , 07:53 — REGNUM Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» поддержат законопроект о снижении проходного барьера на парламентских выборах с 5% до 2%, если оппозиция покажет желание снизить степень поляризации в обществе. Об этом заявил в ходе брифинга председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

Он отметил, что пока со стороны оппозиции слышны только заявления о «деструктивных» планах. В этом случае не видно желания снизить степень поляризации.

«Мы ходим увидеть реальные шаги, и в этом случае у нас будет больше мотивации поддержать более низкий барьер», — сказал Кобахидзе.

Лидер правящей партии добавил, что речь идёт не только о самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Стоит отметить, что для принятия поправок в избирательный кодекс Грузии необходимо набрать в парламенте конституционное число голосов — 113. Такого количества нет ни у «Мечты», ни у оппозиции.