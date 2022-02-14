Ульяновск, , 07:52 — REGNUM В Ульяновской области коллективный иммунитет оценивается на уровне 67,7%. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По последним данным (на 11 февраля), в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 676 806 жителей республики, в том числе 649 136 человек вакцинированы двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию). Уровень коллективного иммунитета составляет 67,7%.

Отметим, что всего с начала пандемии в регионе официально выявлено 144 697 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 129 233 жителя. Жертвами ковида стали 4138 жителей Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе развернули пять диагностических центров для пациентов с подозрением на COVID-19. Здесь проводятся экспресс-тестирование, пульсоксиметрия и забор крови. Кроме того, при необходимости пациенты проходят компьютерную томографию и также назначается электрокардиография.

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