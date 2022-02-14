Петропавловск-Камчатский, , 07:51 — REGNUM Камчатская лыжница, выступавшая в составе российской сборной на Олимпийских играх в Пекине, Вероника Степанова получит в собственность квартиру в Елизовском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля в краевом правительстве.

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Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил лыжницу с победой и дал поручение передать в собственность Степановой квартиру, в которой она проживает.

«Хочу еще раз поздравить с победой на Олимпийских играх в Пекине сборную России по горным лыжам и, конечно же, нашу лыжницу Веронику Степанову, которая стала самой молодой чемпионкой в этой дисциплине в истории Олимпийских игр. Для нас, для школы лыжных гонок Камчатского края, России в целом — это историческое событие, которому нам необходимо должное внимание уделить», — сказал Солодов.

Помимо этого, олимпийская чемпионка получит единовременную денежную выплату из краевого бюджета, которая составляет 1,165 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля члены женской олимпийской сборной России по лыжным гонкам получили золотые медали за победу в эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В составе сборной выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сарина и Вероника Степанова.