Владивосток, , 07:57 — REGNUM В Уссурийске откроют производство специального внутривенного питания для пациентов, находящихся в реанимации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе правительства Приморья.

Реанимация Med.ru

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Это будет первый подобный завод в России.

Новое производство запустят совместно с индийским инвестором к середине 2023 года. Вложения в проект составят более 500 млн рублей.

«Обязательно поддержим этот важный для медицины проект, чтобы обеспечить край и другие регионы качественным внутривенным питанием, которое пока приходится закупать за рубежом. Правительство края предоставит субсидию на приобретение оборудования для производства», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Плановая мощность составит 800 млн доз в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов Болгарии отмечается нехватка жизненно важных медицинских препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями.