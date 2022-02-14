Омск, , 07:46 — REGNUM По состоянию на 14 февраля в Омской области прививку от COVID-19 сделали 436 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Вакцина «Спутник М» Irkobl.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Подростков прививают от коронавируса вакциной «Спутник М». В настоящее время в регионе в листе ожидания на вакцинацию насчитывается 1478 детей.

Поставки вакцины «Спутник М» в Омскую область продолжаются. На минувшей неделе регион получил ещё 160 доз препарата. Очередная поставка ожидается в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 февраля в Омской области выявлено 171 056 носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области за сутки коронавирус победили почти 1800 человек