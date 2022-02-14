Монреаль, Канада, , 07:40 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

«Баффало Сейбрз» (сс) Lisa Gansky

В составе «Баффало» четыре шайбы забросил форвард Джефф Скиннер. Ещё один гол забил Тэйдж Томпсон.

В составе «Монреаля» отличились нападающие Майк Хоффман, Йоэль Армиа и защитник Джефф Питри.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 38 очков. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 23 очками.

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