Иркутск, , 07:40 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 14 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7819 человек, причём 13 из них погибли за последние сутки.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 208 775 (+3437 за сутки). Это рекордный показатель за всю историю пандемии.

Госпитализированы 4184 (+96 за сутки). В то же время излечились 160 669 пациентов (+198 за сутки).

Ещё 620 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1).

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