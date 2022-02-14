Чебоксары, 14 февраля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Чувашии зарегистрирована новая схема обмана с кредитами: жертвой стала чебоксарская пенсионерка, которая поверила лжеполицейским о якобы незакрытом кредите. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В феврале с заявлением в чебоксарскую полицию обратилась 56-летняя пенсионерка. По её словам, ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов и заявив, что она может стать фигуранткой уголовного дела из-за непогашенного кредита. Чебоксарка вспомнила, что действительно брала заём, но это было в 2016 году, и тогда задолженность была погашена.

«Однако горожанка засомневалась и поинтересовалась размером долга. Затем обзвонила друзей и родственников, взяв в долг запрашиваемые 83 тыс. рублей, и перевела на продиктованный счёт», — говорят в полиции.

Афера вскрылась после того, как её сын позвонил в полицию.

В МВД по Чувашии сообщают, что в январе жители республики после общения с лжебанкирами лишились свыше 9,6 млн рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не верить неизвестным лицам, рекомендуя сразу прекращать все разговоры о финансовых проблемах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Подмосковье вынесен обвинительный приговор за мошенничество членам преступной группы. Пострадавшими являются почти 50 человек, в том числе жители Чувашии. Всего по делу установлено 56 эпизодов преступной деятельности.

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