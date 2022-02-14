Вашингтон, , 07:34 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

«Оттава Сенаторз» (сс) kaatiya

В составе «Оттавы» шайбы забросили форварды Алекс Форментон, Адам Годетт, Брэди Ткачук и Джош Браун. Российский защитник Никита Зайцев отдал одну результативную передачу.

В составе «Вашингтона» отличился нападающий Никлас Бекстрём после паса Александра Овечкина

На сегодняшний день «Оттава» занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 38 очков. «Вашингтон» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 61 очком.

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