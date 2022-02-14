Ньюарк, США, 14 февраля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Логотип хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили защитник Майк Мэтисон и нападающие Брайан Раст, Брайан Бойл и Джейк Гюнцель.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились форварды Джек Хьюз и Нико Хишир.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 68 очков. «Нью-Джерси» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 39 очками.

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