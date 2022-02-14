Ванино, Хабаровский край, , 07:40 — REGNUM В морском порту Ванино продолжается реализация одного из якорных инвестпроектов — строительство комплекса для перевалки угля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Российский уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Губернатор Михаил Дегтярев обсудил с гендиректором АО «ВаниноТрансУголь» Юрием Тямушкиным ближайшие перспективы.⠀

С сентября 2021 года в Ванинском районе в тестовом режиме запущена первая очередь проекта. В целом, он предусматривает возведение 2-й и 3-й очередей. Сроки их сдачи — 2025 и 2027 годы.

«Важно, что все работы по строительству и эксплуатации проводятся в строгом соответствии с экологической безопасностью. На реализацию эко-программ предприятие затратило около 1 млрд рублей», — отметил Дегтярев.⠀

Уже рабочими местами обеспечено 750 человек. В дальнейшем трудоустроят ещё 500.

Для своих сотрудников компания построила в Ванино дома и ряд объектов социальной инфраструктуры.

«В этом году реконструируем всю систему теплоснабжения посёлка и продолжим приводить в нормативное состояние дороги. В фокусе внимания — строительство очистных сооружений, служебного жилья для педагогов и врачей, молодежного центра», — заверил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края и компания «ЭльгаУголь» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.