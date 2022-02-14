Ульяновск, , 07:25 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, который побил сотрудника полиции. Мужчина получил реальный срок, сообщает региональная прокуратура.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 40-летний житель Теренгульского района. Следствием установлено, что преступление было совершено ночью 24 октября 2021 года в подъезде одного из домов в посёлке Тереньга, на тот момент обвиняемый был пьян.

По данным правоохранителей, он высказал «оскорбительные слова и выражения» в адрес сотрудника полиции, а после задержания в дежурной части задержания ударил стража порядка ногой по лицу.

Суд признал мужчину виновным в оскорблении (ч. 1 ст. 319 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), назначив два года колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновске была инициирована проверка в отношении пассажира самолёта, которого подозревают в применении насилия.

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