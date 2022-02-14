Даллас, США, , 07:24 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

В составе «Колорадо» дубль оформил Габриэль Ландеског. Ещё по шайбе забросили Назем Кадри и Николя Обе-Кюбель. Российский нападающий Валерий Ничушкин отдал результативную передачу.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 72 очка. «Даллас» идёт на девятом месте в Западной конференции с 52 очками.

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