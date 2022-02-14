Якутск, , 07:28 — REGNUM В Якутии темп прироста заболеваемости COVID-19 сократился на треть. Загруженность поликлиник снижается, обстановка стабилизируется, сообщили 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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«Темп прироста заболеваемости сократился на 30%. Это мы видим и по загруженности поликлиник, вызовам на номер 122, количеству людей, проходящих ежедневно тестирование и осмотр в центре амбулаторной неотложной помощи в «Триумфе». В целом ситуация развивается по нашим прогнозам, но нагрузка на первичное звено по-прежнему остаётся высокой», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что стационары продолжают работать в режиме повышенной готовности и призвал учитывать госпитализацию детей. Руководитель республики дал поручение держать под контролем наличие лекарств и всего необходимого для лечения коронавируса в муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии чаще выздоравливают от коронавируса, чем заболевают им. Так, 13 февраля зафиксировано 1 397 новых инфицированных (днём ранее — 2300), справились с болезнью 2 523 человека (накануне — 3 744).