Берлин, 14 февраля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Затягивание процедуры сертификации газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) назвала бессмысленным действием депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен 13 февраля в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Требования свернуть строительство и сертификацию российского газопровода со стороны Соединённых Штатов Дагделен назвала «абсурдным и дерзким», особенно на фоне повышения США импорта нефти из России.

По мнению депутата бундестага, само заявление президента США Джозефа Байдена об остановке СП-2 в столь ультимативной форме является «неуважением демократического суверенитета Германии и её европейских партнёров». Дагделен предположила, что американский лидер видит в своих европейских партнёрах страны-сателлиты, которые ему выгодно использовать как рынок сбыта некачественного и неэкологичного топлива. При этом, как отметила депутат, страдать от резкого роста цен на энергоносители будут граждане Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о неизбежности влияния геополитики на ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2».