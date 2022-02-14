Хабаровск, , 07:22 — REGNUM Студия мультипликации открылась в детской художественной школе Хабаровска. Мультфильмы в технике перекладной анимации уже начали создавать дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Фонд президентских грантов

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Оборудование для создания мультфильмов закупили на средства президентского гранта, который выиграла общественная организация «Развитие анимационного искусства». Полученные 20 млн рублей распределят на оснащение студий и обучение местных педагогов у известных мастеров анимации. В рамках проекта к октябрю 2022 года в регионе планируется открыть 19 студий детской мультипликации. Девять из них будут в Хабаровске.

Новая студия мультипликации вызвала большой интерес у учащихся детской художественной школы.

Как сообщало ИА REGNUM, детская мультипликационная студия открылась 23 января в Петровске-Забайкальском. Заниматься в ней абсолютно бесплатно смогут дети от 4 до 15 лет.