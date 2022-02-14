Биробиджан, , 07:15 — REGNUM В столице Еврейской автономии возобновляют работу две школы из девяти, в которых остановлены занятия из-за вспышки ОРВИ. Семь школ остаются на карантине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Карантин Progorodnn.ru

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В обычном режиме функционируют четыре учреждения среднего образования в столице региона. С карантина вышли ученики гимназии №1 и лицея №23.

«Как быстро образовательные учреждения вернутся в рабочий режим — будет зависеть от того, как учащиеся будут соблюдать все необходимые противоэпидемиологические мероприятия», — отметила начальник управления образования мэрии Биробиджана Наталья Ерёменко.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область — единственный в России регион, который находится в оранжевой зоне на сайте стопкоронавирус.рф. Остальные субъекты страны 14 февраля окрашены в красный цвет.