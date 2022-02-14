Новосибирск, , 07:06 — REGNUM В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 14 февраля, школы начинают поэтапный выход из карантина по коронавирусу. Первые классы выходят с каникул, девятые и десятые классы переходят с дистанционного на очный формат обучения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Напомним, что с 31 января в новосибирских школах был введён всеобщий дифференцированный карантин. До 13 февраля учащиеся с 5-го по 10-й класс находились на дистанционном обучении, ученики со второго по четвертый класс и одиннадцатиклассники занимались очно, первоклассники были отправлены на каникулы.

Читайте также: Новосибирские школы опустели из-за дифференцированного карантина

Ранее ИА REGNUM сообщило, что губернатор региона Андрей Травников сегодня, 14 февраля, поручил подготовить предложения о поэтапной отмене действующих антиковидных ограничений.

Читайте также: Новосибирскую область готовят к поэтапной отмене антиковидных ограничений