Чанша, Китай, 14 февраля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Во втором по величине пресноводном озере Китая озере Дунтинху в провинции Хунань в центральной части страны, было замечено рекордное количество водоплавающих птиц 74 разновидностей, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Chlich Мост через озеро Дунтинху, КНР

По данным провинциального департамента лесного хозяйства, из 74 разновидностей 447 птиц пяти разновидностей находятся под защитой первого класса страны, а 25 000 птиц 12 разновидностей находятся под защитой второго класса.

В общей сложности 140 диких черных аистов были также замечены в природном заповеднике в городе Юэян провинции Хунань, что является крупнейшей популяцией черных аистов в Китае.