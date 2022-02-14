Владивосток, 14 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Переболевшие COVID-19 дальневосточники очень сожалеют, что не вакцинировались до заражения коронавирусной инфекцией. Практика показывает, что привитые переносят заболевание легче, заверяют специалисты.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Я заболела давно, уже 10 дней. Состояние с каждым днём ухудшалось, я вызвала врача только через 6 дней. Конечно, сейчас понимаю, что время упущено, жалею, что не сделала прививку. Как говорят, всё надо делать вовремя», — рассказала пациентка Татьяна Радионова.

«Прибыл я в плохом состоянии, одышка была сильная, задыхался. Два-три шага делаю, и дышать тяжело, в пот бросало. Запустил, конечно, сам себя, надо было раньше ложиться в больницу, чтобы помогли. Я не привился против ковида, вот результат. Отболею и займусь этим», — рассказал пациент Николай Веслополов.

На Камчатке в ковидном госпитале занято 18 реанимационных коек. Всего таких мест для тяжелобольных оборудовано 100 и в случае необходимость есть возможность увеличить их количество.

Медработники настаивают на том, что вакцинация является единственным способом, позволяющим обезопасить организм от последствий коронавирусной инфекции.

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Врачебная практика показывает, что у тех, кто был вакцинирован или уже болел коронавирусом, заболевание новым штаммом «Омикрон» протекает в лёгкой или очень лёгкой форме.

«Наш прогноз на ближайшее время: стремительный рост заболеваемости будет наблюдаться. Как мы предполагаем, это две предстоящие недели. Какой далее спуск будет, зависит от нас всех. Мы не прекращаем носить маски и соблюдать социальную дистанцию», — отметила главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова.

Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Приморья, заведующая Центром вакцинопрофилактики краевой детской клинической больницы Евгения Воробьёва предположила, что коронавирусная инфекция никуда не уйдёт и в скором времени она станет обычной, как грипп, и вакцинироваться от нее будет необходимо.

«Я думаю, что инфекция уже никуда не уйдёт, она будет с нами параллельно существовать. Возможно, будут появляться новые штаммы. Когда наше население будет вакцинировано, тогда можно будет говорить о коллективной защите. Кроме этого, с учётом появления новых штаммов разрабатываются новые вакцины, которые будут действовать на все штаммы. Всё совершенствуется. Видимо, будем вакцинироваться вне эпидподъёмов COVID-19, а как вакцинация от гриппа — раз в год», — цитирует РИА VladNews Евгению Воробьёву.

Врачи категорически не рекомендуют заниматься самолечением. Как показывает практика, например, на Камчатке, большинство из тех, кого приходится госпитализировать в инфекционные отделения поздно обратились за помощью и пытались лечиться самостоятельно.

«Большинство пациентов, конечно, запущенные, потому что люди занимаются самолечением, беспорядочно принимают антибиотики, таким образом снижают иммунитет. В итоге к нам поступают уже в тяжёлом состоянии», — рассказала врач-терапевт «красной зоны» Камчатки Гюнай Гусейнли.

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Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область — единственный в России регион, который находится в оранжевой зоне на сайте стопкоронавирус.рф. Остальные субъекты страны 14 февраля окрашены в красный цвет.