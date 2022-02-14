Переболевшие COVID-19 сожалеют, что не вакцинировались
Владивосток, 14 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Переболевшие COVID-19 дальневосточники очень сожалеют, что не вакцинировались до заражения коронавирусной инфекцией. Практика показывает, что привитые переносят заболевание легче, заверяют специалисты.
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«Я заболела давно, уже 10 дней. Состояние с каждым днём ухудшалось, я вызвала врача только через 6 дней. Конечно, сейчас понимаю, что время упущено, жалею, что не сделала прививку. Как говорят, всё надо делать вовремя», — рассказала пациентка Татьяна Радионова.
«Прибыл я в плохом состоянии, одышка была сильная, задыхался. Два-три шага делаю, и дышать тяжело, в пот бросало. Запустил, конечно, сам себя, надо было раньше ложиться в больницу, чтобы помогли. Я не привился против ковида, вот результат. Отболею и займусь этим», — рассказал пациент Николай Веслополов.
На Камчатке в ковидном госпитале занято 18 реанимационных коек. Всего таких мест для тяжелобольных оборудовано 100 и в случае необходимость есть возможность увеличить их количество.
Медработники настаивают на том, что вакцинация является единственным способом, позволяющим обезопасить организм от последствий коронавирусной инфекции.
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Врачебная практика показывает, что у тех, кто был вакцинирован или уже болел коронавирусом, заболевание новым штаммом «Омикрон» протекает в лёгкой или очень лёгкой форме.
Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Приморья, заведующая Центром вакцинопрофилактики краевой детской клинической больницы Евгения Воробьёва предположила, что коронавирусная инфекция никуда не уйдёт и в скором времени она станет обычной, как грипп, и вакцинироваться от нее будет необходимо.
«Я думаю, что инфекция уже никуда не уйдёт, она будет с нами параллельно существовать. Возможно, будут появляться новые штаммы. Когда наше население будет вакцинировано, тогда можно будет говорить о коллективной защите. Кроме этого, с учётом появления новых штаммов разрабатываются новые вакцины, которые будут действовать на все штаммы. Всё совершенствуется. Видимо, будем вакцинироваться вне эпидподъёмов COVID-19, а как вакцинация от гриппа — раз в год», — цитирует РИА VladNews Евгению Воробьёву.
Врачи категорически не рекомендуют заниматься самолечением. Как показывает практика, например, на Камчатке, большинство из тех, кого приходится госпитализировать в инфекционные отделения поздно обратились за помощью и пытались лечиться самостоятельно.
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Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область — единственный в России регион, который находится в оранжевой зоне на сайте стопкоронавирус.рф. Остальные субъекты страны 14 февраля окрашены в красный цвет.