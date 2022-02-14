Мадрид, 14 февраля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Кандидат от Unidas Podemos на пост главы правительства Кастилии и Леона Пабло Фернандес признал, что результаты его партии на выборах 13 февраля оказались плохими, поскольку из двух имевшихся у партии региональных манданта Podemos получила только один. Об этом пишет агентство EFE.

Efraimstochter Флаг Испании

Но самое серьезное и тревожное, по его словам, заключается в том, что глава «Народной партии» (Partido Popular) Пабло Касадо и глава правительства Кастилии и Леона Альфонсо Фернандес Маньюэко «поддержали ультраправых».

Фернандес в ходе пресс-конференции по итогам выборов подчеркнул, что, несмотря на такие плохие результаты, он хочет продолжать работать в Кастилии и Леоне, поскольку «очень важно», чтобы в регионе была действительно прогрессивная и демократическая сила, «которая будет противостоять правым и ультраправым».