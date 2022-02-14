Пекин, , 06:59 — REGNUM В 2021 году в Пекине было обнаружено около 5000 предметов (комплектов) культурных реликвий, сообщил представитель городского бюро культурного наследия, передает 13 февраля агентство Синьхуа.

Археология

Прогресс был достигнут в археологических работах и сохранении основных объектов, сообщил на пресс-конференции представитель Пекинского муниципального бюро культурного наследия Лю Хунчан. По его словам, в прошлом году в городе было проведено 120 раскопок на площади 116 000 кв метров.

Четыре археологических объекта в Пекине — стоянка Чжоукоудянь, стоянка на реке Люлихэ, гробница Дабаотай династии Хань и мавзолей Динлин династии Мин — были выбраны среди 100 лучших археологических находок Китая прошлого века в прошлом году, отметил Лю.

Первый сезон публичной археологии в Пекине был успешно проведен, что помогло повысить осведомленность общественности об археологии, сказал Лю, отметив, что в этом году будет предпринято больше усилий для содействия развитию объектов культурного наследия в столице Китая.