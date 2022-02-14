Пекин, , 06:55 — REGNUM Ожидается, что с 14 по 15 февраля в некоторых районах провинций Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян на северо-востоке Китая пройдут небольшие или умеренные снегопады, что приведет к понижению температур, сообщает агентство Синьхуа.

Снегопад Pixabay.com

В течение этого периода сильные снегопады, вероятно, обрушатся на некоторые районы Цзилиня и Хэйлунцзяна, сообщил Национальный метеорологический центр Китая. В провинциях температура понизится на 4−6 градусов по Цельсию, а в некоторых районах температура может упасть более чем на 8 градусов по Цельсию.

Центр прогнозирует, что сильный снег или метели обрушатся на северную часть Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая с 15 по 16 февраля, сопровождаясь сильными ветрами и перепадами температуры. Он рекомендовал общественности принять меры предосторожности против неблагоприятного воздействия снегопада на дорожное движение.