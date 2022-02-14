Вальядолид, Испания, , 06:54 — REGNUM Заместитель генерального секретаря Социалистической партии Испании (PSOE) Адриана Ластра подвергла критике «безответственность» лидера «Народной партии» (Partido Popular) Пабло Касадо, заявив, что переносом региональных выборов в Кастилии и Леоне «он хотел спровоцировать эффект Исабель Диас Аюсо, а спровоцировал эффект «Голоса» (Vox)» — партии, с которой «ему придется управлять» регионом. Об этом пишет агентство EFE.

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На выборах в Кастилии и Леоне, состоявшихся 13 февраля, первое место заняла «Народная партия», которую в региональном списке возглавил глава местного правительства Альфонсо Фернандес Маньюэко.

Второе место на выборах заняли социалисты, а на третьем месте оказалась ультраправая партия «Голос» — она больше всех поднялась по числу отданных голосов на этих выборах. Как ожидается, «Голос» станет новым партнером «Народной партии» в правительстве Кастилии и Леона.

Ранее кандидат от партии «Горожане» (Ciudadanos) на пост главы правительства Кастилии и Леона Франсиско Ихеа предложил «Народной партии» и её кандидату, действующему главе регионального правительства Альфонсо Фернандесу Маньюэко выполнить свое обещание о том, что он никогда не будет управлять регионом вместе с ультраправой партией «Голос».