Ачинск, Красноярский край, 14 февраля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В городе Ачинске Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели четырёх человек при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

LoggaWiggler Пожар

Пожар произошёл ночью 13 февраля в двухэтажном частном доме барачного типа на улице Коминтерна. Погибли двое мужчин (46 и 76 лет) и две женщины (47 лет и 72 года). Их тела обнаружили с признаками отравления угарным газом.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительным данным, в квартире проживала семья. Предварительная причина пожара — замыкание в щитке. Именно там обнаружили очаг возгорания.

Проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.