Тайбэй, 14 февраля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен Тайваня, основной показатель инфляции, вырос на 2,84% в годовом исчислении в январе, превысив 2% линию предупреждения об инфляции, сообщает агентство Синьхуа.

Тайвань

Согласно данным, опубликованным агентством статистики острова 11 февраля, рост индекса потребительских цен частично объяснится увеличением некоторых сборов за услуги и ценами на морепродукты, мясо, яйца, фрукты, ресторанную еду, авиабилеты, аренду жилья и товары для дома.

Потребительские расходы на транспорт и связь показали самые высокие темпы роста — 5,19% в годовом исчислении.