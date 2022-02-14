Тайбэй, 14 февраля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Экспорт Тайваня на материковую часть Китая и Специальный административный район (САР) Гонконг вырос до $15,7 млрд в январе, увеличившись на 5,7% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Материковая часть и САР оставались крупнейшим экспортным направлением Тайваня, на долю которого в январе пришлось 39,3% от общего объема экспорта острова, а положительное сальдо торгового баланса Тайваня с материковой частью составило $7,63 млрд за месяц.

Финансовые власти острова заявили, что глобальный экономический рост продолжит поддерживать экспорт Тайваня в первом квартале этого года, несмотря на неопределенность, связанную с распространением вариантов COVID-19 и узкими местами в цепочке поставок.