Благовещенск, 14 февраля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В столице Амурской области была зафиксирована некорректная работа камеры видеонаблюдения, фиксировавшей нарушения правил дорожного движения. Автомобилистам назначали штрафы за превышение скорости без причины, сообщило 14 февраля Amur.Life.

Камеры на дорогах

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Неправильно настроенная камера работала некорректно в течение суток. Автомобилисты получали уведомления о штрафах вне зависимости от того, с какой скоростью двигались. Амурчан, которые пострадали от неисправности оборудования, просят написать заявления в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде сломанная видеокамера на дороге зафиксировала более 6 тысяч нарушений ПДД, которых не было.