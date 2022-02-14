Мадрид, 14 февраля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Кандидат от Социалистической партии Испании (PSOE) на пост главы правительства Кастилии и Леона и по совместительству генеральный секретарь регионального отделения партии Луис Туданка заявил после своего поражения, что «придут другие, которые сделают больше и принесут перемены на эту землю, потому что она заслуживает этого». Об этом пишет агентство EFE.

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Он поздравил кандидата от «Народной партии» (Partido Popular) и действующего главу правительства региона Альфонсо Фернандеса Маньюэко с победой.

При этом Туданка не прояснил вопрос о том, покинет ли он руководство регионального отделения социалистов, хотя он сообщил, что руководство отделения соберется, чтобы проанализировать результаты и принять решение по этому вопросу.

В свою очередь, кандидат от испанской партии «Граждане» (Ciudadanos) на пост главы правительства Кастилии и Леона Франсиско Ихеа предложил «Народной партии» и Альфонсо Фернандесу Маньюэко выполнить свое обещание о том, что он никогда не будет управлять регионом вместе с ультраправой партией «Голос» (Vox).