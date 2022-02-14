Анадырь, , 06:48 — REGNUM Чукотка остаётся единственным регионом России, где пока официально не подтверждён штамм коронавируса «Омикрон». При этом число новых зараженных коронавирусом стремительно растёт — за минувшие сутки было выявлено более 100 случаев, сообщает ИА «Чукотка».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Случаи «Омикрона» на Чукотке пока не подтверждены. По тем материалам, которые ушли в институт 11 января, обнаружен штамм «Дельта». Партия от 1 января также выдала отрицательный результат, в работе ещё две партии от конца января и начала февраля. В НИИ большая очередь по исследованиям из других регионов страны, но нам сообщили, что результаты уже на подходе», — пояснил глава Роспотребнадзора округа Антон Семенихин.

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Как сообщало ИА REGNUM, одним из ключевых симптомов заражения штаммом коронавируса «Омикрон» является сдавливающая всю голову боль, отличающаяся от ощущений при мигрени.