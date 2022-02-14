Пекин, , 06:41 — REGNUM Китайские биологи раскрыли механизм, лежащий в основе мутации пшеницы против болезней, разработанного с использованием технологии редактирования геном, передает агентство Синьхуа.

Пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Согласно исследованию, опубликованному 10 февраля в журнале Nature, они использовали технологию редактирования генома, чтобы элитные сорта пшеницы могли противостоять мучнистой росе, серьезному заболеванию сельскохозяйственных культур, без потерь урожая. Исследование было проведено учеными из Института генетики и биологии развития и Института микробиологии Китайской академии наук.

Мучнистая роса является одним из основных заболеваний пшеницы. По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, ежегодно в Китае эта болезнь поражает около 6,67 млн га пшеницы. Урожайность сильно пострадавших полей может быть снижена на 40%.

Патогенные микроорганизмы часто заражают растения через их гены восприимчивости. Мутации в таких генах могут обеспечить устойчивость растений к болезням, но обычно они приводят к нежелательным эффектам. В 2014 году исследователи из обоих институтов разработали сорт пшеницы, устойчивый к мучнистой росе, путем редактирования одного из генов восприимчивости locus O (MLO) устойчивого к плесени (MLO), но это привело к потере урожая, преждевременному старению и мелкой пшенице.

Исследователи обнаружили, что мутант MLO под названием Tamlo-R32 может поддерживать устойчивость к болезням с уровнями роста и урожайности, аналогичными стандартным сортам пшеницы. Исследователи использовали прецизионное редактирование генома, чтобы внедрить преимущества мутанта Tamlo-R32 в основные сорта пшеницы, массово выращиваемые в Китае, и создать новые сорта с устойчивостью к мучнистой росе без потери урожая.

По сравнению с традиционными методами селекции, редактирование генома может значительно сократить процесс селекции, демонстрируя впечатляющие перспективы применения в современном сельскохозяйственном производстве, сказал один из исследователей Цюй Цзиньлун.