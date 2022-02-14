Токио, , 06:41 — REGNUM Тела обоих пилотов потерпевшего крушение в январе истребителя F-15 ВВС Японии были найдены в Японском море. Об этом 14 февраля сообщило командование Военно-воздушных сил самообороны страны.

Истребитель F-15 ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

Спасатели обнаружили тела погибших пилотов в районе крушения истребителя в Японском море. Боевой самолёт потерпел крушение 31 января практически сразу после вылета базы ВВС Комацу в префектуре Исикава. Воздушное судно выполняло учебный полёт.

Отмечается, что командование ВВС Японии не планирует приостанавливать полёты истребителей F-15 сил самообороны страны из-за авиакатастрофы с одним из них в Японском море. Всего на вооружении ВВС Японии в настоящее время находится 155 истребителей F-15. Их постепенно заменяют на более модернизированные боевые самолёты F-35, которые в страну поставляют США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что было найдено тело пилота потерпевшего крушение в январе боевого самолёта F-15 ВВС Японии.

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