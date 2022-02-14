Токио, 14 февраля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Тела обоих пилотов потерпевшего крушение в январе истребителя F-15 ВВС Японии были найдены в Японском море. Об этом 14 февраля сообщило командование Военно-воздушных сил самообороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель F-15 ВВС США

Спасатели обнаружили тела погибших пилотов в районе крушения истребителя в Японском море. Боевой самолёт потерпел крушение 31 января практически сразу после вылета с базы ВВС Комацу в префектуре Исикава. Воздушное судно выполняло учебный полёт.

Отмечается, что командование ВВС Японии не планирует приостанавливать полёты истребителей F-15 сил самообороны страны из-за авиакатастрофы с одним из них в Японском море. Всего на вооружении ВВС Японии в настоящее время находится 155 истребителей F-15. Их постепенно заменяют на более современные боевые самолёты F-35, которые в страну поставляют США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что было найдено тело пилота потерпевшего крушение в январе боевого самолёта F-15 ВВС Японии.