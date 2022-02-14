Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 06:39 — REGNUM В Красноярском крае бывший заместитель главы города Дудинка предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Вид на Дудинку Юлия Невская © ИА REGNUM

Норильский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении экс-заместителя главы Дудинки (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район). Он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Установлено, что с августа 2019 года по июнь 2020 года чиновник, исполняя обязанности главы Дудинки, с нарушением норм градостроительного законодательства заключил муниципальный контракт на капремонт моста через ручей Андадома в посёлке Волочанка.

Исполнение контракта осуществлялось без инженерных изысканий, без проведения государственной экспертизы проектной документации. В результате мост оказался непригодным. Ущерб бюджету муниципального образования превысил 13 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Дудинский районный суд Красноярского края.

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