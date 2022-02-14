Лхаса, Китай, 14 февраля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Китайские геологи выяснили, когда и как центральная Тибетская долина поднялась из низменности до ее нынешней высоты, предоставив новые данные о формировании «крыши мира», сообщает агентство Синьхуа.

Mike Эверест

Исследование, опубликованное в четверг в журнале Science Advances, показало, что центральная Тибетская долина находилась на относительно низкой высоте 1700 метров между в период 50 и 38 млн лет назад, поддерживая разнообразную экосистему субтропической «Шангри-Лы». Согласно исследованию, она быстро выросла вверх и стала частью того, что сейчас является Тибетским нагорьем, на высоте более 4000 метров между 38 и 29 млн лет назад.

Китайские и британские ученые во главе с Дин Лином из Института исследований Тибетского нагорья Академии наук Китая собрали большое количество образцов из бассейна Лунпола в центре долины для радиометрического датирования и анализа скоплений изотопов.

Они обнаружили там девять слоев вулканических туфов и установили абсолютные возрастные рамки древних отложений в бассейне, тем самым выявив точную точку геологического перехода. Исследование показало, что наряду с похолоданием глобального климата, температура и количество осадков на центральном нагорье значительно снизились.

После этого изменение климата превратило это место из места, где находилась теплая влажная субтропическая экосистема на низкой высоте, в высокогорную, сухую горную экосистему. Кроме того, команда Дина предложила новую модель формирования нагорья, в которой субдуцирующая мантия Лхасы отпала и/или подверглась термической эрозии, что позволило подняться астеносфере, тонкому полужидкому слою земли.

Согласно исследованию, этот процесс размягчил земную кору наверху и способствовал движению Индии на север, что в конечном итоге привело к возникновению множества высоких гор, включая Гималаи.