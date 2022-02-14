Тяжинский, , 06:35 — REGNUM Конфликт в Тяжинском округе Кемеровской области произошёл на бытовой почве. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД РФ по Кузбассу.

Драка Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания

«Его участниками стали жители посёлка Тяжинский, — уточнили в полиции. — Выяснение отношений сопровождалось хулиганскими действиями, в результате чего были причинены повреждения автомобилю одного из участников конфликта. Сотрудники полиции установили и задержали троих подозреваемых. Они доставлены в отдел МВД России по Тяжинскому муниципальному округу».

В ближайшее время будет решён вопрос о помещении подозреваемых в изолятор временного содержания.

Напомним, что в посёлке Тяжинский 12 февраля произошла драка с участием мужчин, женщин и детей.

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