В полиции уточнили, что стало причиной массовой драки в кузбасском посёлке
Посёлок городского типа Тяжинский, Кемеровская область, 14 февраля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Конфликт в Тяжинском округе Кемеровской области произошёл на бытовой почве. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД РФ по Кузбассу.
«Его участниками стали жители посёлка Тяжинский, — уточнили в полиции. — Выяснение отношений сопровождалось хулиганскими действиями, в результате чего были причинены повреждения автомобилю одного из участников конфликта. Сотрудники полиции установили и задержали троих подозреваемых. Они доставлены в отдел МВД России по Тяжинскому муниципальному округу».
В ближайшее время будет решён вопрос о помещении подозреваемых в изолятор временного содержания.
Напомним, что в посёлке Тяжинский 12 февраля произошла драка с участием мужчин, женщин и детей.