Лондон, 14 февраля, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года поднялась выше $96 за баррель впервые за более, чем семь лет, с 1 октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов 14 февраля на лондонской бирже ICE.

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По состоянию на 04:04 мск цена на данной торговой площадке выросла на 1,73%, до $96,07 за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на более чем 1,8%, до $94,82 за баррель.

По состоянию на 04:08 мск, цена на Brent росла на 1,47%, её торговали на уровне $95,83 за баррель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $95 за баррель впервые с октября 2014 года.