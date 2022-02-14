Пекин, 14 февраля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Новые кредиты Китая, номинированные в юанях, превзошли ожидания рынка в январе, достигнув месячного максимума в 3,98 трлн юаней (около $625,8 млрд), поскольку банки выдали кредиты в начале года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Народного банка Китая, эти данные превысили рыночный прогноз примерно в 3,7 трлн юаней, что на 394,4 млрд юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года. М2, широкий показатель денежной массы, который охватывает наличные деньги в обращении и все депозиты, увеличился на 9,8% в годовом исчислении до 243,1 трлн юаней в конце прошлого месяца.

Этот показатель был на 0,8 процентных пункта выше, чем в конце декабря, и на 0,4 процентных пункта выше, чем в январе 2021 года. Недавно добавленное социальное финансирование, измеряющее средства, которые реальная экономика получает от финансовой системы, в январе достигло в общей сложности 6,17 трлн юаней.

Кредиты, выданные реальному сектору экономики в юанях, увеличились на 4,2 трлн юаней, что также является рекордным месячным максимумом. Ускорение темпов кредитования произошло после того, как власти предупредили о тройном давлении сокращения спроса, потрясений предложения и ослабления ожиданий в условиях все более сложной внешней среды и, несмотря на сильный экономический подъем в 2021 году.